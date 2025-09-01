Vaquita marina: Las medidas de protección y conservación que están marcando la diferencia

La vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, sigue siendo el centro de atención de diversas acciones para evitar su extinción. Desde mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con Sea Shepherd, ha implementado un monitoreo acústico en el Golfo de California con el fin de estimar la población de este cetáceo, cuya existencia está en grave peligro.

El esfuerzo cuenta con el apoyo de múltiples instituciones y organismos, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Marina (Semar), entre otros, para proteger este tesoro natural mexicano.

¿Qué acciones se están implementando para proteger a la vaquita marina?

Para garantizar la supervivencia de la vaquita marina, se han intensificado las medidas de vigilancia en el Alto Golfo de California. En primer lugar, se ha incrementado significativamente la cantidad de patrullajes marítimos y terrestres en la zona.

Estos esfuerzos han logrado aumentar los recorridos de inspección de 166 a 278 entre 2022 y 2024, y los patrullajes terrestres de 190 a 409. Además, se ha aumentado el personal encargado de llevar a cabo estas acciones, lo que refuerza la vigilancia de la llamada Zona de Tolerancia Cero (ZTC), donde se prohíbe la pesca ilegal, especialmente la pesca de la totoaba.

Vaquita Marina en México / Anadolu Ampliar

Otra medida clave es el uso de tecnología avanzada, como los radares terrestres y marítimos, que permiten localizar embarcaciones ilegales y prevenir el uso de redes de enmalle, que representan una de las principales amenazas para la vaquita marina. Desde 2023, la Semar ha colocado bloques de concreto en el fondo del Golfo para interceptar estas redes, una acción que ha mostrado resultados positivos.

Asimismo, las granjas de crianza de la totoaba, especie también en peligro de extinción, han sido un componente esencial en la estrategia de conservación. A través de estas granjas, se han liberado cerca de 300,000 alevines, contribuyendo al repoblamiento de la especie y reduciendo la presión sobre la pesca ilegal.

¡Hacer turismo responsable marca la diferencia! Hoy celebramos a la vaquita marina, un tesoro mexicano. 🌊✨



La vaquita marina es la marsopa más pequeña del planeta y vive únicamente en el Alto Golfo de California, un ecosistema que también es Patrimonio Mundial por su riqueza… pic.twitter.com/sMVOVfAxZN — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 18, 2025

¿Por qué está en peligro de extinción la vaquita marina?

La vaquita marina enfrenta una amenaza constante debido a la pesca ilegal de la totoaba. Esta especie de pez es muy valorada por su vejiga natatoria, que es utilizada en el mercado negro. Las redes de enmalle utilizadas para capturar a la totoaba atrapan accidentalmente a las vaquitas, quienes quedan atrapadas y mueren.

Este “bycatch” (captura incidental) es la principal causa de la disminución de la población de la vaquita marina, que actualmente se encuentra en números alarmantemente bajos.

Vaquita Marina en peligro de extinción / Anadolu Ampliar

El lento crecimiento de la población de la vaquita, junto con la alta tasa de mortalidad por las redes de enmalle, hace que su conservación sea aún más difícil. Sin embargo, las recientes iniciativas impulsadas por la Semarnat, la Conanp y otras entidades están orientadas a crear un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las personas, promoviendo actividades legales y sostenibles.

El Crucero de Observación Vaquita Marina 2025

A través de eventos como el Crucero de Observación Vaquita Marina 2025, que se realizará entre el 3 y el 30 de septiembre, se busca reforzar los esfuerzos de monitoreo y promover la concientización sobre la importancia de proteger a esta especie. Este evento será un espacio para que autoridades, investigadores y organizaciones de la sociedad civil compartan avances y colaboren en la búsqueda de soluciones a este crítico problema de conservación.

