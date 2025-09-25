Activista desmiente a zoológico La Pastora: Osa rescatada sufre maltrato animal

Una activista denunció el maltrato animal contra una osa rescatada que se encuentra en el zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León.

Las imágenes de una osa rescatada en el Zoológico La Pastora han causado indignación en redes sociales, donde se exige se ponga fin al presunto maltrato animal contra la cachorra de oso negro, una especie en peligro de extinción.

El video de denuncia que hizo la activista Cristina Marmolejo, muestra a Mina echada y cubierta de moscas, con la piel llena de escamas y escoriaciones por sarna.

Activista desmiente a zoológico La Pastora, asegura que osa rescatada sí sufre maltrato animal 🐻 pic.twitter.com/l1bbZaXnFQ — W Radio México (@WRADIOMexico) September 26, 2025

Activista asegura que osa sufre maltrato animal en La Pastora

La activista Cristina Marmolejo, quien denunció este caso, desmintió al Zoológico La Pastora luego que éste aseguró que el ejemplar de oso negro ha recibido los mejores cuidados.

A través de redes sociales, se dirigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien le pidió tomar acciones contra los funcionarios del zoológico La Pastora y la destitución de Fernando Bichara y Joseph Russek miembros de Patronato Fundidora, además de Gustavo Sepúlveda Villarreal, Director de la Pastora

Señor Gobernador @Samuel Garcia me dirigo a usted de forma respetuosa para decirle que esos funcionarios mienten, buscan... Publicado por Cristina Marmolejo en Jueves, 25 de septiembre de 2025

Te puede interesar: ¿El cangrejo azul está en riesgo de desaparecer en Veracruz? Esto alertan activistas sobre su posible extinción

¿Qué dijo el zoológico La Pastora sobre la osa rescatada?

En un comunicado, el zoológico ubicado en Monterrey, Nuevo León, aseguró este martes que la osa rescatada llegó hace dos años a petición de la PROFEPA, tiempo en el que ha recibido los mejores cuidados.

Señala que la cachorra de oso negro ya presentaba enfermedades graves e irreversibles como una infección bacteriana, problemas renales, problemas hepáticos y malas condiciones de sus patas.

Además, el zoológico La Pastora anticipó que personal de la PROFEPA y veterinarios especialistas evaluarán la condición de la osa rescatada, destacando que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la única instancia que puede tomar decisiones sobre Mina.

Síguenos en Google News y encuentra más información