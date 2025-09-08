CDMX estrena hospital veterinario público las 24 horas: Una gran noticia para dueños de mascotas

La Ciudad de México ha dado un paso importante en el cuidado de nuestras mascotas con la apertura de un nuevo hospital veterinario 24 hrs, una opción que se convertirá en un gran aliado para los dueños que necesitan atención médica de calidad a un bajo costo.

Este centro, que brindará servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ampliará la red de atención veterinaria pública en la capital.

¿Cómo surge la idea del Hospital Veterinario Arenal?

La creación de este hospital responde a la necesidad de contar con servicios veterinarios accesibles para todas las familias, sin importar su situación económica. El Gobierno de la Ciudad de México busca asegurar que las mascotas reciban la atención que merecen, especialmente en casos de emergencia, donde el tiempo es clave.

La idea es ofrecer un servicio integral y permanente que contribuya al bienestar de los animales, para que no solo las familias con altos ingresos puedan acceder a un servicio de hospital veterinario 24 hrs.

¿Dónde se encuentra?

Este nuevo hospital, conocido como el Hospital Veterinario Arenal, está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Si quieres visitarlo, lo encuentras en la calle Xochitlán Norte, casi esquina con Xocoyote, en la colonia Arenal. Esta zona fue elegida estratégicamente por su alta concentración de familias con animales de compañía, facilitando el acceso a un hospital veterinario 24 hrs en un lugar céntrico para la alcaldía.

El hospital está equipado para atender desde consultas básicas hasta emergencias graves, ofreciendo estudios especializados, cirugías, hospitalización y hasta servicio de ambulancia para traslados críticos.

Además, se ofrecen servicios como desparasitaciones y vacunas antirrábicas gratuitas, lo que lo convierte en un apoyo invaluable para todos los dueños de mascotas.

