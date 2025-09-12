Por orden de jueza, adolescente acusada de homicidio en riña en Teotihuacán es liberada

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) en materia de adolescentes, ordenó la excarcelación de Azahara “N”, la adolescente involucrada en el homicidio de Norma Lizbeth, estudiante de secundaria del municipio de Teotihuacan.

La joven fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión en marzo de 2023, luego de que un mes antes hubiera participado en una pelea junto con su compañera de clases al exterior de una secundaria en Teotihuacan.

Normal Lizbeth murió consecuencia de diversos golpes, los cuales en un primer momento se atribuyeron a la agresión física. En este sentido, Azahara fue sentenciada en noviembre de ese mismo año a tres años en un centro juvenil por su participación en el delito de homicidio calificado.

¿Por qué se reclasificó el delito de la joven?

Su familia se inconformó y tras apelar la decisión e ingresar un juicio de garantías, Azahara N obtuvo la reclasificación del delito y en su lugar, fue condenada por su participación en el delito de homicidio en riña.

¿Cuál fue la sentencia final y la liberación?

La jueza le dio dos años y tres meses de internamiento este mismo jueves, pero al haber cumplido la temporalidad por el delito anterior, se ordenó su liberación esa misma tarde.

