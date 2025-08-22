Extorsiones en Durango: Javier Garza Ramos advierte falta de acción del gobierno

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, el analista político Javier Garza Ramos advirtió que las extorsiones en Durango no son un problema nuevo, sino que se denuncian desde principios de año. Productores agrícolas, ganaderos y transportistas de Gómez Palacio y Lerdo han sido víctimas de este delito.

Garza Ramos destacó que, pese a las denuncias formales presentadas ante la Fiscalía, los afectados continúan siendo intimidados.

Criticó la postura de la presidenta, quien pide que se denuncie, mientras que su propia estrategia de seguridad promueve el uso del 089 para evitar represalias.

“Creo que lo que dijo la presidenta hoy en la mañana, yo me enfocaría en dos aspectos de lo que dijo... uno es el tema de la denuncia, dice que la denuncia no es un asunto de llamar al 089, ya están publicándolo en un desplegado, ya están diciendo todo esto que ha estado pasando, y aparte ya existen las denuncias”. — Javier Garza Ramos

Ante las extorsiones de la CATEM en La Laguna, la presidenta Claudia Sheinbaum contradice su propia estrategia contra este delito.



Esa estrategia parte de investigar de oficio las extorsiones a partir de reportes anónimos.



En el caso de La Laguna, dice que debe haber denuncia. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) August 22, 2025

Gobierno federal conocía del problema

El analista reveló que la presidenta reconoció que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya ha recibido a los afectados, lo que demuestra —según Garza Ramos— dos cosas: que el gobierno tiene conocimiento del problema desde hace meses y que, pese a ello, no ha habido una solución.

“Entonces, o el secretario de Seguridad ha sido incapaz para resolver este problema, o con tanta reunión nada más les está dando atole con el dedo, porque la presidenta dice, ‘ya se está atendiendo, sabemos que esto está ocurriendo, lo estamos atendiendo’, pero los empresarios dicen ‘esto sigue ocurriendo’”. — Javier Garza Ramos

Sobre las extorsiones denunciadas por empresarios de La Laguna de Durango, señalando a la CATEM:



Al menos dos empresarios locales se reunieron hace poco con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.



No les fue bien... — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) August 21, 2025

Sospechas sobre Los Cabrera y la CATEM

Durante la entrevista también se mencionó que las extorsiones en Durango podrían estar vinculadas al grupo criminal conocido como Los Cabrera, posiblemente en complicidad con la La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

“Eso es parte de lo que no se ha podido establecer con claridad, precisamente porque no ha habido una investigación, ni de parte de la Fiscalía de Durango, ni de parte de la Fiscalía General de la República, ni una intervención, por más que diga que el Secretario de Seguridad se ha reunido con empresarios, pues no ha habido una intervención que nos diga exactamente cuál es el panorama” — Javier Garza Ramos

Garza Ramos subrayó que el silencio inicial de la central sindical, y su negativa pública solo después de la denuncia masiva, resulta revelador. Mientras tanto, las víctimas, con temor a represalias, aseguran sentirse sin garantías reales de protección.

