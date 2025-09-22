México promete investigación exhaustiva tras muerte de artistas colombianos

Esta tarde el gobierno de México a través de la Cancillería expresó que habrá una investigación exhaustiva tras la muerte de los músicos colombianos Bayrón Sánchez conocido como ‘B-King’ y de José Luis Herrera quien se presentaba como ‘Regio Clow’.

Los artistas vinieron a México a una presentación con motivo de las fiestas patrias y se habían hospedado en la zona de Polanco de la CDMX.

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados en un municipio del Estado de México un día después de su desaparición. Ampliar

Te podría interesar: Gustavo Petro pide apoyo a Sheinbaum por desaparición de dos músicos colombianos

¿Cuándo desaparecieron los músicos colombianos?

Ellos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre y desde entonces se encontraban desaparecidos. Los familiares de Sánchez lo han reconocido esta tarde durante una diligencia realizada en la subprocuraduría de Tlalnepantla, en el Estado de México.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Juan Ramón de la Fuente, indicó que mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento.

Puedes leer también: Caso B-King y Regio Clown: Mánager de Bayron Sánchez detalla su última conversación con él antes de su desaparición

¿Qué dijo la Cancillería sobre la investigación?

A través de un mensaje en redes sociales sentenció:

“Se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana.



Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 22, 2025

El fin de semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro abogó por los jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos.

Finalmente, la Cancillería lamentó los hechos en los que perdieron la vida estas dos personas de nacionalidad colombiana.

Síguenos en Google News y encuentra más información