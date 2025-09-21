Gustavo Petro pide apoyo a Sheinbaum por desaparición de dos músicos colombianos

Ya se emitieron las fichas de búsqueda por los dos músicos colombianos / Long Visual Press

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó apoyo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar al cantante Bayron Sánchez, de 31 años, mejor conocido como ‘B-King’, y el DJ Jorge Herrera, conocido como ‘Regio Clown’, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la desaparición?

A través de su cuenta de la red social “X”, el mandatario pidió a quien calificó como “amiga y compañera de lucha desde el M19”, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida ambos integrantes del medio artístico.

De acuerdo a Petro, la desaparición se dio después de su concierto en Sonora.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”. — Gustavo Petro

Ante ello insistió en la necesidad de la ayuda de las autoridades mexicanas a fin de encontrar con vida “a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”. — Gustavo Petro

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

¿Qué dice la fiscalía de Sonora?

Después de que si hiciera pública la información, la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES) salió a desmentir que los músicos hayan desaparecido en dicha entidad.

“No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora. Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”.

En el comunicado, la fiscalía hace énfasis en que mediante la coordinación interinstitucional, se estableció que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

Las autoridades en la capital son quienes realizan una investigación, e incluso ya se cuenta con fichas de búsqueda de los músicos.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes”.

¿Qué se sabe sobre su desaparición en Polanco?

Cabe recalcar que precisamente el 18 de septiembre la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital publicó las dos fichas de búsqueda que corresponden a los dos artistas, las cuales detallan que ambos avisaron que irían a un GYM en Polanco antes de desaparecer.

Fue Marcela Reyes, ex pareja de ‘B King’, quien pidió el apoyo a Gustavo Petro a través de redes sociales para dar con el paradero del cantante.

