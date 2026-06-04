Caos por lluvias en CDMX: reportan más de 60 emergencias tras intensa tormenta

Una madrugada de pesadilla vivieron miles de automovilistas y habitantes de la Ciudad de México debido a tormentas “exprés” de alta intensidad que descargaron 25.2 millones de metros cúbicos de agua, informó la secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa resultaron severamente dañadas Ampliar

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¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en la Ciudad de México?

Con corte a las 7:00 horas de este jueves, informó la dependencia, las brigadas de la SEGIAGUA habían atendido el 70 por ciento de los encharcamientos registrados por la precipitación pluvial en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

“Hasta el momento, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, atendió 60 servicios derivados de las lluvias, entre ellos 33 árboles y un poste caído, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos en las distintas alcaldías”. —

Las lluvias, añadió, se caracterizaron por su alta intensidad en periodos muy cortos.

#BrigadaSEGIAGUA realiza trabajos de desazolve y lavado de vialidad por encharcamiento reportado en📍calle Ejido y Av. Del Comercio, colonia Santa Cruz Xochitepec, @XochimilcoAl.#Tlaloque2026🌨️ pic.twitter.com/JHXawIFDtW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 4, 2026

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¿Cuáles fueron las zonas con mayor acumulación de lluvia?

De acuerdo con los registros pluviométricos, indicó, “la estación Marcos Carrillo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, acumuló 57.25 milímetros de lluvia en 24 horas; de ese total, 17.5 milímetros cayeron en apenas 30 minutos y 30.25 milímetros en una hora, entre las 23:30 y las 00:30 horas.

Por su parte, la estación Deportiva, en Iztacalco, registró una precipitación acumulada de 55 milímetros en 24 horas, de los cuales 20 milímetros se concentraron en 30 minutos y 34.25 milímetros en una hora, entre las 00:00 y las 01:00 horas, lo que evidencia la rapidez con la que se acumuló el agua durante la madrugada”.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍calle Lluvia, esquina Cráter, colonia Jardínes del Pedregal, @AlcaldiaAO.#Tlaloque2026🌧 pic.twitter.com/kXlOiKfb21 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 4, 2026

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras las precipitaciones?

Entre las acciones realizadas destaca, precisó, la atención al encharcamiento registrado en el cruce de Boulevard Puerto Aéreo y Norte 25, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, donde se desplegaron equipos hidroneumáticos para drenar el agua y restablecer la movilidad.

“La afectación fue provocada por una falla eléctrica en el sistema de rebombeo R-5 derivada de la caída de rayos”. —

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