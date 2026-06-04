PAN y PRI arremeten contra carta de AMLO sobre relación con Estados Unidos

La carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador caló fuerte en los políticos de oposición, desde anoche legisladores del PAN y el PRI reaccionaron al contenido de esa misiva en la que califica de una embestida mediática y político electoral de Estados Unidos contra México y responsabiliza de ello a los asesores de Donald Trump.

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¿Qué dijo el PAN sobre la carta de López Obrador?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a López Obrador dejar gobernar y no estorbar a la presidenta Sheinbaum.

En un mensaje en redes sociales, la legisladora panista criticó la carta del ex mandatario al sostener que su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.

“Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del T-MEC”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Consideró que México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico, por lo que le demandó dejar de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen.

Ex Presidente.



Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando.



Su politica de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.



Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en… https://t.co/d4ruqcgoNy — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 4, 2026

¿Cuál fue la postura del dirigente nacional del PRI?

En tanto el líder nacional del PRI, Alejandra Moreno, con su acostumbrado lenguaje también se lanzó con todo contra el tabasqueño en un largo mensaje en redes sociales, expresó:

“A ti, @lopezobrador_, te lo digo directo: Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirles la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar al poder y les permitiste matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

¿Qué respondió el PRI al contenido de la misiva?

El también senador del tricolor a quien sus cercanos llaman “Alito”, sostuvo:

“Tu carta no es un acto de valentía. Es un intento desesperado de seguir marcando la agenda desde las sombras. Eres un cobarde. Tú y tus juniors llevan en la sangre lo hipócrita, traicionero y miserable de ser la narcofamilia que destruyó la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

A ti, @lopezobrador_, te lo digo directo: Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar… pic.twitter.com/ysL1ohDyXT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 4, 2026

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