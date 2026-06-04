Nueva credencial del INE 2026: ¿Qué cambios tiene la nueva identificación para votar?

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la entrega de una nueva versión de la Credencial para Votar a partir del 1 de junio de 2026. El rediseño incorpora más elementos de seguridad, herramientas de accesibilidad y nuevas opciones de inclusión con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales y dificultar la falsificación o el robo de identidad.

La nueva mica electoral ya se entrega en los Módulos de Atención Ciudadana a quienes realizan trámites de inscripción, reposición, renovación o actualización de datos. El organismo electoral aclaró que las credenciales anteriores seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en cada documento.

¿Qué cambios tiene la nueva credencial para votar del INE en 2026?

El principal objetivo del rediseño es reforzar la seguridad de uno de los documentos de identificación más utilizados en México.

Entre las novedades destacan:

Nuevos elementos ópticamente variables sobre la fotografía

Datos personales

Microtextos de alta precisión

Impresión arcoíris

Efectos de relieve

Patrones debilitados

Elementos táctiles que dificultan la alteración o duplicación del documento

Además, la credencial incorpora una actualización en sus códigos QR de alta seguridad, lo que permite verificar con mayor rapidez su autenticidad mediante herramientas tecnológicas autorizadas por el INE.

De acuerdo con el organismo electoral, estas medidas buscan reducir riesgos relacionados con la falsificación documental, la usurpación de identidad y el uso indebido de información personal.

¿Cómo ayudará la nueva credencial del INE a prevenir el robo de identidad?

La suplantación de identidad se ha convertido en uno de los delitos que más preocupa a las autoridades financieras y de protección de datos personales.

Por ello, el INE fortaleció los mecanismos de validación de la credencial mediante nuevos candados tecnológicos y físicos que hacen más difícil reproducir o modificar el documento.

Entre los elementos más relevantes se encuentran los códigos QR reforzados, que permiten verificar la autenticidad de la credencial, así como nuevas capas de seguridad visuales y táctiles que pueden ser identificadas por instituciones públicas y privadas.

El organismo electoral explicó que la actualización busca mantener la confianza ciudadana en la credencial, que además de servir para votar es utilizada como identificación oficial en trámites bancarios, administrativos, comerciales y gubernamentales.

¿Qué nuevas opciones de inclusión y accesibilidad incorpora el INE?

El rediseño también contempla medidas enfocadas en la inclusión social y la accesibilidad.

A partir de este modelo, las personas podrán elegir si desean que aparezca el campo “Sexo” o “Género” en la credencial. En este último caso estarán disponibles las opciones Mujer (M), Hombre (H) y No Binaria (NB).

Asimismo, quienes así lo soliciten podrán incorporar la identificación como persona indígena o afromexicana. El INE aclaró que esta información tiene carácter informativo y no genera derechos político-electorales adicionales.

Para las personas con discapacidad visual se añadió una muesca táctil que facilita identificar la credencial entre otros documentos. Además, la aplicación oficial de verificación podrá reproducir en audio el nombre del titular al escanear los códigos QR.

Con estas modificaciones, el INE asegura que la nueva Credencial para Votar 2026 será más segura, moderna, incluyente y resistente frente a intentos de fraude o robo de identidad.