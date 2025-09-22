Caso B-King y Regio Clown: Mánager de Bayron Sánchez detalla su última conversación con él antes de su desaparación

Juan Camilo Gallego, mánager de Bayron Sánchez Salazar, artista colombiano conocido como B-King, reveló detalles sobre su desaparición en CDMX.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, llegó a la Ciudad de México desde el pasado jueves 11 de septiembre, según reveló su mánager, Juan Camilo Gallego, quien desapareció junto con Regio Clown, un DJ colombiano radicado en México desde hace varios años, el 16 de septiembre.

De acuerdo con el testimonio del representante, el cantante había sido invitado a participar en un concierto con motivo de la independencia de México que se realizó el 13 de septiembre en el club Woman, en Polanco.

¿Qué pasó después del concierto de B-King y Regio Clown en CDMX?

El mánager explicó a medios colombianos que el día posterior al show, B-King le dijo que quería acudir al gimnasio. Regio Clown se ofreció a acompañarlo, mientras él se quedó en el hotel organizando otros compromisos que tenían pendientes en la capital.

Ya en el gimnasio, los artistas publicaron videos en sus redes sociales. Sin embargo, la última vez que Gallego se comunicó con B-King fue a las 4 de la tarde, cuando el cantante le dijo que saldría a almorzar con otras personas y que regresaría alrededor de las 7 de la noche para una reunión, pero nunca volvió.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, artista colombiano desaparecido tras un concierto en México, reveló en Noticias Caracol detalles de la investigación.



¿Quiénes eran las personas con las que B-King se reuniría?

Según el mánager, se trataba de dos amigos de Regio Clown, quienes también han sido incluidas en la investigación. Sin embargo, Además, resaltó que nunca se movieron de la zona de Polanco, desmintiendo la versión de que la desaparición habría ocurrido en Sonora.

Gustavo Petro pide apoyo a México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este fin de semana apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a los dos artistas.

Esta mañana, Sheinbaum confirmó que existe una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aseguró que ambas cancillerías mantienen comunicación para dar seguimiento al caso.

