Encuentran sin vida a B-King y Dj Regio Clown: FGJ CDMX confirma que son los músicos colombianos
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos” lamentó Gustavo Petro, presidente de Colombia
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de Byron Sánchez Salazar, B-King y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown, ciudadanos colombianos reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó en su cuenta de X estos hechos, antes de la confirmación oficial:
¿Dónde encontraron a los músicos colombianos?
Las autoridades detallaron que los perfiles de B-King y Dj Regio Clown coincidían con los de dos personas sin vida que fueron localizadas el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.
A través de testimonios y videograbaciones, las autoridades establecieron la hipótesis de que su última ubicación correspondía al Edomex, aunque fueron vistos por última ocasión en la zona de Polanco, Ciudad de México.
Debido al lugar del hallazgo, la Fiscalía del Estado de México ya inició una investigación por homicidio.
Familiares reconocen a uno de los músicos colombianos
De acuerdo con la fiscalía capitalina, los familiares de Byron Sánchez Salazar, B-King, lo reconocieron este lunes 22 de septiembre.
Aún no hay datos sobre una posible identificación de Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown por parte de sus seres queridos.
¿Qué hacían B-King y Dj Regio Clown en México?
Byron Sánchez Salazar, B-King se presentó por primera vez en México, mientras que Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown, habitaba desde hace años en la CDMX.
De hecho, B-King publicó un video después de dicha presentación, donde agradeció al público mexicano y auguraba el inicio de grandes cosas para su carrera.