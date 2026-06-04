Propuesta de gobierno, no cubre demandas del magisterio: CNTE

El gobierno sigue sin atender las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue el señalamiento que dieron las y los maestros que este jueves acudieron a la Secretaría de Gobernación en Bucareli para seguir las negociaciones que concluyan con el paro nacional y plantones.

TE PUEDE INTERESAR: CNTE provoca pérdidas por más de 405 millones de pesos por movilizaciones, estima CANACO CDMX

¿Por qué la CNTE rechazó la propuesta del gobierno?

Aunque la cita fue a las 10 de la mañana, fue antes de las 11 de la mañana cuando llegaron para indicar su inconformidad con las dos propuestas que brindó la Secretaria de Gobernación, Educación y el ISSSTE. Yenny Pérez Martínez de la sección 22 de Oaxaca, enfatizó que continuará la petición de la abrogación de la Ley del ISSSTE.

“Que las respuestas que dio ayer el Gobierno Federal se retomó desde la Asamblea Nacional Representativa como respuestas que no cubren la solución a nuestras demandas centrales. Si bien es cierto, la USICAM desde luego se debe eliminar, también es cierto que la abrogación de la Reforma Educativa no es únicamente eliminar la USICAM, pero también es cierto que a nivel nacional hoy la demanda puntual del Magisterio de la CNTE es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, y que desde luego sigue siendo una exigencia puntual que quien debe sentarse con la CNTE es la propia Presidenta”. — Yenny Pérez Martínez de la sección 22 de Oaxaca

🔴Maestros de la #CNTE rechazaron los planteamientos presentados por el gobierno federal al considerar que no resuelven las principales demandas del magisterio.



Además, insistieron en deslindarse de los actos violentos registrados durante las protestas.



📹: @chiojardinezh vía… pic.twitter.com/TFqVAg6vfP — W Radio México (@WRADIOMexico) June 4, 2026

¿Qué postura mantiene el magisterio sobre el paro nacional?

También insistió que el responsable de la huelga es el Gobierno Federal.

“Que aquel responsable de que la huelga nacional haya iniciado a partir del 1 de junio es el Gobierno Federal, tuvimos voluntad, tuvimos paros escalonados no hubo respuesta y no nos queda otra opción más que seguir manifestándonos ya cuatro días en esta huelga nacional de la CNTE por lo tanto es claro, nuestra demanda, una jubilación digna, no privilegios, jubilación que permita precisamente vivir con dignidad después de dar el servicio educativo durante toda la vida de un trabajador de la educación”. — Yenny Pérez Martínez de la sección 22 de Oaxaca

CNTE rechaza propuesta del Gobierno Ampliar

¿Qué dijo la CNTE sobre las protestas y las declaraciones oficiales?

Pedro Hernández de la sección 9 Democrática de Ciudad de México defendió la acción de liberar casetas y enfatizo que el magisterio no realiza actos violentos.

“Siempre vamos a una protesta pacífica. Creo que sí es necesario nuevamente insistir que la agresión vino del otro lado y hemos mostrado, aquí están las pruebas de que lo que lanzaron y ustedes fueron testigos el día lunes de dónde venían estos proyectiles. Entonces, nos parece que sí tiene que asumirse la responsabilidad de lo que significa lanzar estos artefactos que son usados en un sentido de represión, lamentable que nuestro compañero proceso, aquí están sus lentes, haya perdido su ojo”. — Pedro Hernández de la sección 0 Democrática de la Ciudad de México

Respecto a las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenecen a la ultraderecha, Hernández Morales solo dijo que siempre ha sido su narrativa, y señaló que la CNTE es parte de un movimiento de lucha por los trabajadores, y recordó un momento de la jefa de Gobierno Clara Brugada que cargaba una imagen de la mascota “Pique” del mundial del 86 con el mensaje, no queremos goles, queremos frijoles.

Síguenos en Google News y encuentra más información