Apoyo de AMLO a Sheinbaum desata debate sobre relación con Estados Unidos

La presidenta, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras los señalamientos de Estados Unidos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El apoyo de AMLO fue reconocido por la presidenta. Claudia Sheinbaum, quien se mostró feliz por el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras los señalamientos de Estados Unidos y las investigaciones contra presuntos narcogobiernos morenistas.

La mandataria reaccionó a la reaparición que hizo López Obrador mediante una carta en la que acusa una “embestida” de funcionarios estadunidenses contra el Ejecutivo mexicano.

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Sheinbaum responde a críticas por respaldo de López Obrador

Sheinbaum dijo que se viven tiempos de definiciones, pues se trata, indicó, de una campaña para vincular a los gobiernos de la cuarta transformación con el crimen organizado, promovida por la ultraderecha internacional.

Evidentemente emocionada, dijo que el debate está buenísimo, y llamó misóginos a quienes critican el respaldo que recibió de AMLO.

“Está buenísimo este debate, de verdad, es buenísimo, muy importante, estamos viviendo tiempos de definiciones. Ahora dicen, la presidenta no gobierna, tiene que venir el de Palenque, pues qué misóginos, les vamos a cantar la de Macho Men”, apuntó.

En su carta, López Obrador pide que regrese el otro Trump, se le cuestionó a Sheinbaum si ella espera lo mismo y recordó el cuatrienio anterior del presidente de EE.UU.

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Destaca cooperación en seguridad con Estados Unidos

La presidenta puso la carta de AMLO y también transmitió el video donde el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, expresa que México ha mostrado un nivel de cooperación en materia de seguridad notablemente superior al observado durante el gobierno anterior.

En ese sentido Sheinbaum dijo que los opositores y la ultraderecha se retuercen de coraje, mejor les recomendó hacer Yoga.

“Amor y paz, que hagan yoga, paz mundial“, dijo.

Finalmente, reiteró que todos los señalamientos que vengan de Estados Unidos se van a investigar aquí en México y que no van a aceptar a ciegas cualquier acusación.

La mandataria sostuvo su postura frente a los cuestionamientos y destacó el Apoyo de AMLO en medio del debate político. Asimismo, señaló que el Apoyo de AMLO forma parte de una discusión pública sobre la relación bilateral y los temas de seguridad entre ambos países.

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