México participa en la Semana del Clima 2025 en Nueva York y refrenda su compromiso con un futuro sostenible: Alicia Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025 en Nueva York, en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU).

La Semana del Clima es el evento climático más importante del mundo, celebrado del 21 al 28 de septiembre. Reúne a líderes de los sectores empresarial, tecnológico, político, académico y de la sociedad civil, con el propósito de impulsar acciones audaces y transformar sistemas completos frente a la crisis climática.

Desde Nueva York, en la apertura de la Semana del Clima, reafirmamos: el cambio climático exige un cambio de paradigma global. No hay Plan B, solo acción conjunta para alcanzar la justicia climática. Urge priorizar adaptación y financiamiento.

¿Qué mensaje llevó México a la Semana del Clima 2025?

Durante su intervención, la secretaria Bárcena advirtió que

“la Semana del Clima es más que una reunión: es una convocatoria moral que nos llama a reconocer la realidad que tenemos ante nosotros” —

y subrayó que “no tenemos un Plan B, y tampoco un Planeta B, cada segundo cuenta en esta lucha histórica por la justicia climática”.

En este contexto, la titular de la Semarnat hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales, “necesitamos un cambio de paradigma que supere el modelo basado en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales”.

Asimismo, destacó que para América Latina y el Caribe “la adaptación debe ser prioridad, junto con el fortalecimiento de las sinergias entre biodiversidad, cambio climático y desertificación, y la creación de mecanismos efectivos de financiación para pérdidas y daños”.

¿Qué compromisos asumió México durante la Semana del Clima?

En nombre de México, reiteró el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible basado en justicia social, adaptación, financiamiento justo y soluciones basadas en la naturaleza.

A lo largo de la semana, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México participará en reuniones de alto nivel sobre adaptación, manglares, economía verde, financiamiento climático y descarbonización industrial. También recibirá un reconocimiento internacional en el 7° Foro Global América Latina y el Caribe y asistirá a la Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025.

Asimismo, sostendrá encuentros con representantes de la Unión Europea, el Reino Unido y Alemania, con el propósito de fortalecer la cooperación en materia de sostenibilidad, acción climática, resiliencia hídrica, economía circular y seguridad energética.

