Asamblea General de la ONU, escenario para el reconocimiento del Estado Palestino

Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá y Australia reafirman su postura de reconocimiento Palestina durante la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, a diferencia de Alemania, que ha condicionado dicho reconocimiento a una negociación previa.

Este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, previo a su salida de Alemania rumbo a Nueva York, manifestó que “una solución negociada de dos Estados es el camino que puede permitir a los israelíes y los palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad”.

“Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino es más bien algo que debe ocurrir al final del proceso. Pero un proceso de este tipo debe comenzar desde ya”.

¿Qué postura asumió Alemania en la Asamblea?

La Asamblea General de las Naciones Unidas dijo es el escenario perfecto para que se pueda dar una negociación al conflicto que cumple ya dos años y ha dejado más de 60 mil muertes. “Las Naciones Unidas son el único foro indispensable que reúne al mundo. Para ello se necesita una organización fuerte y capaz de actuar”.

¿Qué señaló Alemania sobre otros conflictos internacionales?

El primer ministro alemán aprovechó también para señalar las acciones de países como Sudán, Irán y Rusia, y reprochó a Vladimir Putin, que “con su guerra de agresión contra Ucrania, contraria al derecho internacional, Putin se opone a todo lo que representan las Naciones Unidas”.

¿Qué países han reconocido a Palestina como Estado?

A partir de marzo de 2025, el Estado de Palestina es reconocido como un estado soberano por 151 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, poco más del 76% de todos los miembros de la ONU.

