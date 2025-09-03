Cambio climático provocará el desplazamiento de 3 millones de mexicanos en 25 años: Nora Cabrera

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comunidad de El Bosque presentan primer propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático

En entrevista con Gabriela Warkentin, la directora de Nuestro Futuro AC, Nora Cabrera, explicó que la comunidad pesquera de El Bosque en Tabasco, integrada por 250 personas y ubicada cerca de la Refinería de Dos Bocas, tuvo que ser reubicada por la erosión costera y el aumento del nivel del mar.

“El mar en menos de 10 años avanzó kilómetros y se fue comiendo casas, calles, alumbrado público, escuelas y clínicas”, esta comunidad perdió sus hogares en 2021 y 2022, señaló Cabrera.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum informó que durante su reunión con Marco Rubio abordará temas como migración, comercio y seguridad

La activista recordó que no existen leyes ni políticas públicas que respalden a los desplazados por fenómenos asociados al cambio climático, como ocurrió también en Valle de Chalco por inundaciones o en Guerrero tras el huracán Otis.

La urgencia de políticas públicas ante la crisis climática

Cabrera recalcó que este fenómeno “no es responsabilidad de las comunidades”, sino de las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero como CO₂ y metano, por lo que urge una política nacional de cambio climático que atienda a los afectados.

Durante una conferencia de prensa, organizaciones civiles y comunidades desplazadas presentaron cuatro puntos clave que deben considerarse en las políticas públicas:

Prevención. Adaptación de infraestructura y conocimiento comunitario. Reubicación justa, considerando qué estados recibirán a los desplazados. Apoyo para evitar que las familias pasen de pobreza a pobreza extrema.

Síguenos en Google News y encuentra más información