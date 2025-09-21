Iztapalapa de luto: se eleva a 27 la cifra de víctimas mortales por la explosión de pipa
La cifra de víctimas por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia aumentó a 27, mientras 18 personas permanecen hospitalizadas.
Sigue aumentando el número de personas fallecidas por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través de su cuenta de la red social “X”, indicó que a 10 días de la tragedia sigue aumentando el número de fallecidos.
¿Cuál es la cifra actual de víctimas por la explosión en Iztapalapa?
La Mandataria Capitalina expresó nuevamente que comparte el dolor de las familias reiterando que la administración local estará “acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles”.
Brugada Molina aseguró que seguirá atenta de las investigaciones que se desarrollan en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y afirmó que seguirá informando con oportunidad y total responsabilidad.
¿Qué reportó la Secretaría de Salud sobre los hospitalizados?
De acuerdo a la Secretaría de Salud, el censo de las víctimas tras la explosión de la pipa marca que de los finados, 22 eran del sexo masculino y 5 femenino; así como siguen hospitalizados 13 hombres y 5 mujeres, sin revelarse su estado de salud.
Esta es la lista de las víctimas:
- Armando Chávez, 45 años
- Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
- Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
- Misael Cano Rodríguez, 39 años
- Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años
- Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
- Eduardo Noé García Morales, edad no definida
- José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
- Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
- Jorge Islas Flores, 50 años
- Alicia Matías Teodoro, 49 años
- Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
- Gilberto Aron, 47 años
- Jesús Joel Tovar García, 40 años
- Edgar Santiago Álvarez, 51 años
- Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
- Fernando Soto Munguía, 34 años
- Eduardo Romero Armas, 30 años
- Norma Chávez Ortega, 50 años
- Abril Díaz Castañeda, 34 años
- Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años
- Jovani Martínez Llanos, 17 años
- María Salud Juaurrita Molina, 35 años
- Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años
- Ricardo Corona Hernández, 40 añós