;

  • 22 SEP 2025, Actualizado 05:39

Iztapalapa de luto: se eleva a 27 la cifra de víctimas mortales por la explosión de pipa

La cifra de víctimas por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia aumentó a 27, mientras 18 personas permanecen hospitalizadas.

Se cumplen 10 días del incencio de una pipa de gas en Iztapalapa

Se cumplen 10 días del incencio de una pipa de gas en Iztapalapa

Rocío Jardínez Hernández

Sigue aumentando el número de personas fallecidas por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través de su cuenta de la red social “X”, indicó que a 10 días de la tragedia sigue aumentando el número de fallecidos.

Puedes leer: Familiares de heridos denuncian mal uso de donaciones tras explosión en Puente de la Concordia

¿Cuál es la cifra actual de víctimas por la explosión en Iztapalapa?

La Mandataria Capitalina expresó nuevamente que comparte el dolor de las familias reiterando que la administración local estará “acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles”.

Brugada Molina aseguró que seguirá atenta de las investigaciones que se desarrollan en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y afirmó que seguirá informando con oportunidad y total responsabilidad.

Explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

Te podría interesar: Silza activa cuarta póliza tras explosión en La Concordia y pide apoyo al Gobierno de CDMX

¿Qué reportó la Secretaría de Salud sobre los hospitalizados?

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el censo de las víctimas tras la explosión de la pipa marca que de los finados, 22 eran del sexo masculino y 5 femenino; así como siguen hospitalizados 13 hombres y 5 mujeres, sin revelarse su estado de salud.

Esta es la lista de las víctimas:

  • Armando Chávez, 45 años
  • Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
  • Misael Cano Rodríguez, 39 años
  • Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años
  • Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
  • Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
  • Eduardo Noé García Morales, edad no definida
  • José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
  • Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
  • Jorge Islas Flores, 50 años
  • Alicia Matías Teodoro, 49 años
  • Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
  • Gilberto Aron, 47 años
  • Jesús Joel Tovar García, 40 años
  • Edgar Santiago Álvarez, 51 años
  • Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
  • Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
  • Fernando Soto Munguía, 34 años
  • Eduardo Romero Armas, 30 años
  • Norma Chávez Ortega, 50 años
  • Abril Díaz Castañeda, 34 años
  • Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años
  • Jovani Martínez Llanos, 17 años
  • María Salud Juaurrita Molina, 35 años
  • Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años
  • Ricardo Corona Hernández, 40 añós

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad