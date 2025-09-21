Iztapalapa de luto: se eleva a 27 la cifra de víctimas mortales por la explosión de pipa

Se cumplen 10 días del incencio de una pipa de gas en Iztapalapa

Sigue aumentando el número de personas fallecidas por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través de su cuenta de la red social “X”, indicó que a 10 días de la tragedia sigue aumentando el número de fallecidos.

A 10 días del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, con profundo pesar, informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado a 27, 18 siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.





¿Cuál es la cifra actual de víctimas por la explosión en Iztapalapa?

La Mandataria Capitalina expresó nuevamente que comparte el dolor de las familias reiterando que la administración local estará “acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles”.

Brugada Molina aseguró que seguirá atenta de las investigaciones que se desarrollan en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y afirmó que seguirá informando con oportunidad y total responsabilidad.

Explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia Ampliar

¿Qué reportó la Secretaría de Salud sobre los hospitalizados?

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el censo de las víctimas tras la explosión de la pipa marca que de los finados, 22 eran del sexo masculino y 5 femenino; así como siguen hospitalizados 13 hombres y 5 mujeres, sin revelarse su estado de salud.



Esta es la lista de las víctimas:

Armando Chávez, 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años

Misael Cano Rodríguez, 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Eduardo Noé García Morales, edad no definida

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años

Jorge Islas Flores, 50 años

Alicia Matías Teodoro, 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años

Gilberto Aron, 47 años

Jesús Joel Tovar García, 40 años

Edgar Santiago Álvarez, 51 años

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años

Fernando Soto Munguía, 34 años

Eduardo Romero Armas, 30 años

Norma Chávez Ortega, 50 años

Abril Díaz Castañeda, 34 años

Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años

Jovani Martínez Llanos, 17 años

María Salud Juaurrita Molina, 35 años

Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años

Ricardo Corona Hernández, 40 añós

