Explosión de pipa en el Puente de la Concordia fue por exceso de velocidad: Bertha Alcalde Luján
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el proceso penal contra la empresa gasera continúa y se priorizará la reparación integral del daño a las víctimas.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, adelantó que el incendio de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia fue producto del exceso de velocidad.
“Al llegar a la curva del Puente de la Concordia, el conductor perdió el control, por lo que el contenedor golpeó con el muro interno y por la velocidad que tenía, alcanzó a golpear de nuevo en el muro exterior”, explicó.
Alcalde Luján agregó que el contenedor presentó una fractura de 40 centímetros, lo que generó una fuga de gas y una expansión de 180 metros. Posteriormente se produjo el chispazo que detonó el incendio.
¿Qué responsabilidad enfrenta la empresa gasera?
La fiscal aseguró que, independiente de la muerte del chofer, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la empresa ya compareció ante el Ministerio Público, mostró disposición a colaborar y presentó cuatro pólizas de seguro vigentes. Además, manifestó su voluntad de aportar recursos propios para la indemnización.
“Con base en estos elementos, impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, señaló.
¿Cómo ocurrió el accidente en el Puente de la Concordia?
La pipa provenía de Tuxpan, Veracruz, y transportaba gas con destino a una gasera en Tláhuac. Al incorporarse a la autopista México-Puebla, en una curva con pendiente positiva, el vehículo perdió el control, impactó contra el muro de contención exterior y luego contra el interior, lo que provocó la volcadura del contenedor.
El diámetro de expansión del gas previo a la explosión fue de 180 metros, dentro de los cuales se generó la chispa que desató el incendio.
Finalmente, Alcalde Luján informó que a cada una de las víctimas se les asignó un asesor jurídico de la Fiscalía para representarlas en el proceso penal.