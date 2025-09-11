¿Cuáles son los nombres y edades de las víctimas por explosión de pipa en Iztapalapa?

Hay ocho muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa

Luego de que se dio a conocer que el número de fallecidos por explosión de la pipa en el Puente de la Concordia ascienden a ocho, el gobierno de la Ciudad de México reveló sus nombres y sus edades.

¿Quiénes son las víctimas de la explosión pipa en CDMX?

La lista es la siguiente:

Carlos Iván Contreras Salinas. 29 años, fue ingresado al Hospital Regional del ISSSTE Zaragoza.

Mujer desconocida, 25 años. Murió en el Hospital Rubén Leñero.

Eduardo Noé García Morales. Sin dato de edad. Fue llevado a la Clínica Hospital Emiliano Zapata.

Juan Antonio Hernández Betancourt. Sin dato de edad. Estaba en el Hospital General de zona 53.

Oscar Rubén Uriel Cortés Cisneros. 57 años. Falleció en el Hospital Rubén Leñero.

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años. Fue ingresado al Hospital Balbuena.

Irving Uriel Carillo Reyes, 20 años. Se detalla que la superficie quemada fue de 95 %. Fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación.

Miguel o Misael Cano Rodríguez. 39 años de edad. Se indica que tenía quemaduras en el 100 % de su cuerpo. Fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación.

¿Qué sigue tras la identificación de las víctimas?

Autoridades capitalinas informaron que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en la tragedia y garantizar apoyo a las familias afectadas.

La empresa Silza se hará responsable de los daños

¿Qué dice la empresa propietaria que explotó en Iztapalapa?

Silza, dueña de la pipa que explotó, asegura que asumirá la responsabilidad total del accidente. En un comunicado, lamentó la pérdida de vidas y los daños materiales, y se comprometió a apoyar a las familias afectadas.

También refrendó su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer las causas de la explosión. Silza se enfocó en el apoyo a las víctimas y sus familias, destacando la importancia de la ayuda a los afectados.

