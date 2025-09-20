Sheinbaum visita la tierra de AMLO y promete dar continuidad al incremento salarial iniciado por su antecesor

Presume Claudia Sheinbaum mejoras al pueblo con su gobierno y el anterior, como el aumento al salario y apoyos del Bienestar.

Chiapas, Tabasco y Campeche fueron los estados que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó este sábado 20 de septiembre como parte de su gira de “rendición de cuentas”, tras la entrega de su primer informe de gobierno, a un año del inicio de su gestión.

Desde Tabasco aprovechó para recordar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el iniciador de la llamada Cuarta Transformación destacando que a él se debe el aumento del salario mínimo de los mexicanos, luego de 36 años de neoliberalismo y que alcanzó en un sexenio 135%.

La mandataria mexicana se comprometió a dar continuidad a esta política y a que siga aumentando el salario mínimo hasta que alcance para la compra de 2.5 canastas básicas al término de su gobierno.

¿Qué logros presumió Sheinbaum en su primer año de gobierno?

En su gira de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, la presidenta presumió los 13.3 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, no obstante, asumió que hay mucho que hacer por las familias mexicanas, pero destacó que en Tabasco son más de 739 mil personas las beneficiadas por el programa de Bienestar.

La presidenta hizo un recuento de los estados en los que ha estado presente en una gira tras la entrega de su informe del primer año de administración e invitó a todos a estar presentes en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de octubre cuando cerrará este ciclo de “rendición de cuentas”.

Resaltó como fundamental “no olvidar el origen de su gobierno, llegamos con el apoyo del pueblo de México”. Y afirmó que a seis años del inicio de la transformación, “hoy somos el país menos desigual, solo por detrás de Canadá”.

¿Qué proyectos destacó para Tabasco?

Habló entre otros temas de la construcción de infraestructura, logros de bienestar, y ampliación de la red educativa con la construcción de nuevas universidades, así como la activación de contrataciones de especialistas y unidades de atención para los diversos estados y en particular para Tabasco.

Sobre la Refinería Dos Bocas, dijo “que nadie les diga que no está funcionando” y aprovechó para promocionar “el chocolate Bienestar”, que ya está llegando a varios estados de la República, un beneficio que dijo es en favor de todos los productores de cacao en la entidad.

Adelantó que la producción se realizará en una nueva planta de procesamiento del cacao en Tabasco.

En Chiapas y Campeche destacó la inversión que pese a los augurios se encuentra en buen sitio y prevé que continuará llegando, gracias a la estabilidad del peso mexicano y a los acuerdos a los que se puede llegar con Estados Unidos “sin pelear”.

