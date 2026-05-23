Operativo Chihuahua: FGR cita a Maru Campos y César Jáuregui a declarar como testigos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos fue citada por la FGR para comparecer en días próximos.

La Fiscalía General de la República, confirmó que citará a declarar como testigos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como al exfiscal general del estado, César Jáuregui, como parte de la investigación relacionada con el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

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Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio.



La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber.



Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la… pic.twitter.com/3Yb3dWmasm — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 24, 2026

FGR investiga operativo en la Sierra del Pinal

A través del comunicado oficial FGR 291/26, la dependencia federal informó que ambos funcionarios serán llamados en calidad de testigos para rendir entrevista ministerial y avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.

La FGR señaló que las comparecencias derivan de la cadena de mando relacionada con las personas servidoras públicas que participaron en dicho Operativo Chihuahua realizado en territorio chihuahuense.

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Continúan diligencias federales

En el mismo comunicado, la Fiscalía también informó que continúa con investigaciones derivadas de la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos un gobernador con licencia.

La institución aseguró que las diligencias se desarrollan conforme a las atribuciones constitucionales y legales, además de reiterar su compromiso con el combate a la impunidad y el esclarecimiento de los casos de interés público.

Personal de investigación de la FGR acudió a Palacio de Gobierno para entregar el citatorio oficial a la mandataria estatal.

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ahz.