Por amenaza de bomba, desalojan facultades de Economía y Derecho en Ciudad Universitaria

Facultad de Economía de la UNAM fue desalojada

La mañana de este jueves 18 de septiembre fueron desalojadas las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con autoridades educativas, por la madrugada se recibió un reporte anónimo sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo.

La amenaza de explosivo fue dirigida en específico a los Edificios A y B de la Facultad de Economía.

¿Por qué se desalojaron las facultades de la UNAM?

Con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad se activó el Protocolo en caso de artefacto explosivo y se procedió con el desalojo de las instalaciones.

“Por tanto, se suspendieron de inmediato todas las actividades para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones”. —

En redes sociales, alumnos de las facultades desalojadas compartieron el hecho con ironía y sentido del humor.

Cámara si quería que se suspendieran clases pero no por amenaza de bomba en la fac

¿Qué acciones de seguridad se implementaron tras la amenaza?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a solicitud de las autoridades de la UNAM, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC ingresó a la Facultad de Economía.

La #SSC informa:



A solicitud de las autoridades de la @UNAM_MX, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros de la #SSC ingresó a la #FacultadDeEconomía, donde se tuvo el reporte de un probable artefacto explosivo; al momento, se realizan los recorridos de revisión en las… pic.twitter.com/idd63eICw0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2025

