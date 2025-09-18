Por amenaza de bomba, desalojan facultades de Economía y Derecho en Ciudad Universitaria
Autoridades universitarias detallaron que se recibió un reporte anónimo sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo.
La mañana de este jueves 18 de septiembre fueron desalojadas las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria.
De acuerdo con autoridades educativas, por la madrugada se recibió un reporte anónimo sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo.
La amenaza de explosivo fue dirigida en específico a los Edificios A y B de la Facultad de Economía.
¿Por qué se desalojaron las facultades de la UNAM?
Con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad se activó el Protocolo en caso de artefacto explosivo y se procedió con el desalojo de las instalaciones.
“Por tanto, se suspendieron de inmediato todas las actividades para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones”.—
En redes sociales, alumnos de las facultades desalojadas compartieron el hecho con ironía y sentido del humor.
¿Qué acciones de seguridad se implementaron tras la amenaza?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a solicitud de las autoridades de la UNAM, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC ingresó a la Facultad de Economía.