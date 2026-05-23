¿El INE a home office por el Mundial de Futbol?

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó que oficinas centrales y algunos módulos centrales de atención trabajarán a distancia.

El home office del INE fue confirmado luego del llamado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a realizar trabajo remoto por el inicio del Mundial de Futbol.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, dio a conocer a través de un video en redes que el Instituto Nacional Electoral determinó que este esquema de trabajo sí será implementado de manera temporal por parte del personal de Oficinas Centrales.

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#IMPORTANTE | El #INE implementará de forma temporal un esquema de trabajo remoto para parte del personal en oficinas centrales.



Mensaje de la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino 👇 pic.twitter.com/ithG18IMla — @INEMexico (@INEMexico) May 22, 2026

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INE aplicará trabajo remoto durante el Mundial

En el video, Espino refirió que la decisión tomada con “responsabilidad y sentido práctico”, por la Copa Mundial, fiesta que “sin duda generará importantes retos en materia de movilidad, tránsito y servicios en distintas zonas de la capital y del centro del país”, así como en respuesta a las autoridades, dijo.

La medida estará en vigor para Oficinas Centrales y algunas áreas del centro del país, del 1 de junio al 12 de julio de 2026.

Resaltó que “esto no significa detener actividades ni mucho menos disminuir nuestro compromiso institucional, el INE seguirá trabajando con normalidad y a plena capacidad en todo el país”.

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Atención y trámites seguirán activos

En las áreas sustantivas, recalcó que se garantizan los esquemas necesarios de atención al igual que en los módulos de atención ciudadana.

“Queremos actuar con previsión… sin dejar de cumplir con nuestra responsabilidad democrática” concluyó.

Por lo anterior, se recomienda que si tienes algún trámite pendiente a realizar en el INE, te mantengas al tanto de sus redes sociales o llamar antes de acudir para atención.

El home office del INE también busca reducir afectaciones relacionadas con la movilidad y tránsito que se prevén durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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