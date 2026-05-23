Detienen en San Luis Potosí a exalcalde y esposa en posesión de armas de grueso calibre.

El ex alcalde de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez fue detenido en posesión de rifles AR-15 y AK-47.

Isidro Mejía Gómez, ex alcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, conocido en la región como “Chilo” Mejía fue detenido este sábado por elementos de la Guardia Civil del estado, cuando viajaba en compañía de su esposa por el delito de posesión de armas.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban un operativo por el cual detuvieron a la camioneta Doge Ram color roja en la que viajaban el exalcalde y su esposa al momento de realizar la revisión del vehículo les localizaron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Los hechos se registraron en la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante.

Un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”; un arma tipo escopeta semiautomática; un arma AR-15; dos rifles de distintos calibres; tres armas cortas, siete cargadores, 86 cartuchos útiles y una camioneta marca Dodge tipo RAM color rojo son las posesiones que les fueron aseguradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Republica que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de Mejía y su esposa.

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Cabe recordar que Isidro Mejía Gómez quien fuera edil de Tampamolón Corona de 2018 a 2021 abanderado por Nueva Alianza tiene antecedentes político-administrativos, incluso en 2021, fue inhabilitado por mala gestión por el Congreso de San Luis Potosí.