Rocha Moya e Inzunza recibe citatorio de la FGR, aseguran que atenderán el llamado

Los morenistas Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza afirman que atenderán el llamado de la Fiscalía General de la República para esclarecer nexos narcos.

A través de redes sociales el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien encabeza una lista de diez sinaloenses solicitados en extradición por la Corte en un distrito de Estados Unidos, compartió que este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer.

Sin especificar la fecha y hora de su cita, el gobernador con licencia afirmó que atendrá el requerimiento de la Fiscalía, aseguró que irá “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, los nueve requeridos también deberán declara a fin de deslindar nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”, como ha señalado la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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La Fiscalía a cargo de Ernerstina Godoy, informó:

“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares fue también citado para declarar por presuntos nexos narcos por la FGR.

Al igual que Rocha Moya, se manifestó en redes afirmando que no se amparará en el fuero de su encargo político.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

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