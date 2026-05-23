Rocha Moya e Inzunza recibe citatorio de la FGR, aseguran que atenderán el llamado
Tras recibir citatorio de la FGR, Rubén Rocha Moya asegura que asistirá “con la frente en alto” y el senador Enrique Inzunza afirma que no usará su fuero en su defensa; ambos son señalados por nexos con el narco.
A través de redes sociales el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien encabeza una lista de diez sinaloenses solicitados en extradición por la Corte en un distrito de Estados Unidos, compartió que este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer.
Sin especificar la fecha y hora de su cita, el gobernador con licencia afirmó que atendrá el requerimiento de la Fiscalía, aseguró que irá “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.
De acuerdo con la Fiscalía, los nueve requeridos también deberán declara a fin de deslindar nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”, como ha señalado la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
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La Fiscalía a cargo de Ernerstina Godoy, informó:
“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares fue también citado para declarar por presuntos nexos narcos por la FGR.
Al igual que Rocha Moya, se manifestó en redes afirmando que no se amparará en el fuero de su encargo político.