¡Alerta por lluvias! Activan Operativo Tlaloque y Tormenta por anegaciones

Después de la intensa lluvia en la Ciudad de México registrada este martes y primeras horas del miércoles en alcaldías del sur y oriente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad (SACMEX) mantienen en operación el Operativo Tlaloque, ya que se prevén más precipitaciones en las próximas horas.

El despliegue de prevención responde a los encharcamientos registrados en Iztapalapa, así como en zonas de Coyoacán y Tlalpan, que han afectado avenidas, domicilios y negocios.

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde tendremos ambiente cálido con cielo nublado ⛅ en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes puntuales 🌧️, actividad eléctrica ⛈️ y posible caída de granizo ☔.



Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/h0tZo9EZrY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 17, 2025

#Tlaloque2025⛈️#BrigadaSEGIAGUA realiza trabajos de desazolve y lavado de carpeta asfáltica en📍Calle Comercio, esquina Ejido, colonia Xochimilco, @XochimilcoAl.#OperativoLluvias2025 🌧️ pic.twitter.com/SvNVqyHAPW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 17, 2025

En el Estado de México, las lluvias también provocaron caos en calles y vías rápidas, por lo que continúa vigente el Operativo Tormenta para atender emergencias relacionadas con nuevas precipitaciones previstas durante la tarde.

Las principales anegaciones se registraron en Río Churubusco, Calzada Zaragoza, Ermita, la carretera México-Puebla, Pantitlán, Oceanía e inmediaciones del Circuito Mexiquense.

Otros puntos conflictivos se reportaron en Avenida Chapultepec, Fray Servando y en la Avenida Observatorio a la altura del Anillo Periférico.

En la zona metropolitana, municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, Los Reyes, Chalco, Nezahualcóyotl y Texcoco también registraron afectaciones importantes derivadas de las lluvias.

Síguenos en Google News y encuentra más información

RSU