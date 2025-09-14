Lluvias intensas dejan bajo el agua a Iztapalapa, Línea A del Metro suspende nuevamente

Las intensas lluvias de este domingo vuelven a provocar la suspensión de operaciones de la Línea A del Metro de la CDMX.

La intensa lluvia de al menos media hora fue la que cayó sobre la alcaldía Iztapalapa, en donde las inundaciones en la avenida Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla, dejaron varados a cientos de vehículos particulares y del servicio público.

El metro capitalino también suspendió las operaciones en la Línea A, que solo opera de la estación Pantitlán a Guelatao.

En sus redes, el director del Metro, Adrián Rubalcava publicó videos de la grave afectación en diversas estaciones de la Línea A.

¿Cómo llegar a Los Reyes y La Paz sin servicio de Metro?

El Sistema Colectivo Metro coordina el apoyo a usuarios con unidades de autobuses RTP.

Por más de dos horas algunos usuarios esperaron que el nivel del agua bajara, pero al ver que esto no ocurroó y los camiones vactor de desazolve no llegaron, decenas de usuarios del Metro, tuvieron que colgarse literalmente de las rejas para poder salir del Metro y atravesar en los paraderos afectados por la inundación que en algunos tramos llegaba a cubrir a los afectados hasta la cintura.

Fue al rededor de las 20:30 horas que personal de la alcaldía pudo llegar a la zona afectada para drenar la zona.