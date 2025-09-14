;

¡Toma precauciones! Mario, tormenta tropical se intensifica en el pacífico mexicano

La tormenta tropical Mario intensificó esta mañana en el pacífico a 490 km al sur de Cabo San Lucas: SMN

Comienzan las previsiones en Baja California ante la presencia de Mario, tormenta tropical que amenaza el pacífico mexicano. FOTO: GABRIEL LARIOS/CUARTOSCURO.COM

Rocío Jardínez Hernández

La mañana de este domingo, se intensificó nuevamente a tormenta tropical el fenómeno meteorológico Mario, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente, su centro se localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Se indicó que ante esto las lluvias pueden propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, así como estar acompañadas de descargas eléctricas.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

