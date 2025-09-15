Tormenta tropical Mario y monzón mexicano dejarán lluvias intensas este 15 de septiembre

El SMN reporta que este 15 de septiembe latTormenta tropical Mario y monzón mexicano dejarán lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur este lunes 15 de septiembre de 2025, ocasionando lluvias y vientos fuertes en la entidad.

Además, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico de lluvias por regiones

El SMN detalló que diversos sistemas ocasionarán precipitaciones en gran parte del país:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Sistemas que impulsan las precipitaciones

El canal de baja presión sobre el norte y centro del país, asociado con la onda tropical 32, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y la vaguada monzónica en el Pacífico central, intensificarán las lluvias en el occidente y sur del territorio.

Por otra parte, otro canal de baja presión en el noreste, junto con la entrada de humedad del Golfo de México, provocará lluvias fuertes en la región. Finalmente, un sistema similar en el sureste, junto con una vaguada en altura, dejará lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y estados del sur.

ahz.