Consumo en fiestas patrias: aumentan ventas de tequila, mezcal y alimentos

La consultora global NielsenIQ (NIQ), reveló que este 15 de septiembre las familias mexicanas no escatimarán en el gasto en bebidas “espirituosas” como tequila y mezcal tradicionales en estas fiestas patrias y que las tienditas y vinaterías de barrio, acapararán el 35 por ciento de las ventas.

El tequila y mezcal son tradicionales en estas fiestas patrias

La firma especializada en inteligencia del consumidor agregó que las fiestas patrias son una de las temporadas de mayor consumo para los hogares mexicanos, cuyos integrantes incrementan significativamente su gasto en alimentos y bebidas.

¿Qué bebidas concentran el mayor gasto en las fiestas patrias?

NIQ apuntó que con base a los hábitos de compra observados en los festejos del año pasado, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas concentran “buena parte del gasto” de los festejos del 15 y 16 de septiembre, “con un incremento superior a 50%”.

En particular, los considerados “cordiales” (licores dulces aromatizados), tequilas y mezcales destacan entre las bebidas alcohólicas favoritas de los mexicanos para dar el grito de Independencia; mientras que los jugos, refrescos y tés listos para beber lideran el segmento de las no alcohólicas.

El pozole, las enchiladas, tacos y pambazos están entre los alimentos más consumidos en las fiestas patrias

NielsenIQ subrayó que en la categoría de alimentos –sobre todo en platillos tradicionales como pozole, pambazos y tostadas– también se refleja una alta relevancia durante estas celebraciones, ya que los hogares mexicanos aumentan su gasto en más de 40%, comparado con el resto del año.

“Las fiestas patrias no son solo una fecha de celebración, sino también un motor de consumo que impacta directamente en la canasta de los hogares mexicanos” y sus preferencias de compraventa. En este periodo, las familias priorizan los alimentos y bebidas para compartir, lo que refleja la importancia cultural de la mesa como punto de encuentro”. —

¿Qué canales de compra lideran durante las celebraciones?

En cuanto a los canales de compra, refirió que el canal tradicional, integrado por tiendas pequeñas, vinaterías de barrio y mercados locales, concentra alrededor de 35% del gasto registrado en el mes de referencia, que está acompañado por un alza en la frecuencia de visitas, con tres viajes adicionales en promedio.

Las tienditas son el lugar preferido para las compras en las fiestas patrias

“Este canal se mantiene como una opción cercana y accesible para compras rápidas y de reposición”, dijo la consultora, en tanto que las grandes cadenas de <b>autoservicio</b> –supermercados e hipermercados– representan 31% del consumo, consolidándose como el segundo canal más importante gracias a su variedad y promociones”. —

Destacó que los clubes de precio, que manejan formatos de membresía mayorista, capitalizan cerca de 5% del gasto, aunque “destacaron como el canal con mayor incremento en gasto por ocasión, impulsado por compras de mayor volumen para reuniones y celebraciones”.

Por su parte, el reparto de productos a domicilio, a través de las apps y plataformas digitales, suman 3% del gasto familiar aplicado en el mes patrio, mostrando un papel complementario en el consumo de esta temporada.

