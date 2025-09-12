Sheinbaum pide a mexicanos en EE.UU. celebrar Grito con precaución ante redadas migratorias

Recomienda la presidenta Claudia Shenibaum a los mexicanos en Estados Unidos celebrar con precaución por redadas. / WRADIO ( Cuartoscuro )

Durante su conferencia, la mandataria aclaró que no se trata de suspender los festejos patrios, sino de hacerlo con cuidado.

“Más que no celebren, que tengan precaución, esa es la orientación que tomó la Cancillería de orientar en los consulados”, dijo Sheinbaum.

Recordó que la ceremonia del Grito se realiza en todos los consulados de México en el mundo, pero reconoció que “bajo las condiciones actuales en Estados Unidos” se pidió a los connacionales acercarse a las representaciones diplomáticas para decidir juntos la mejor forma de conmemorar la Independencia.

Medidas de protección

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a partir de este fin de semana implementará medidas para reducir riesgos durante las celebraciones en Estados Unidos.

El director para América del Norte, Roberto Velasco, recomendó a los migrantes:

Evitar actos o eventos que los pongan en riesgo.

Mantener comunicación con los consulados.

Actuar con prudencia para prevenir detenciones.

“Hacemos un llamado a la prudencia, a protegerse y a actuar con cuidado”, destacó Velasco.

Con estas acciones, el gobierno mexicano busca garantizar que los connacionales celebren con seguridad una de las tradiciones más importantes de la comunidad en el extranjero.

