  • 15 SEP 2025, Actualizado 21:45

“Trenazo” en Atlacomulco que acabó con 10 vidas fue por llevar la música al límite

El operador del autobús de pasajeros que fue impactado por un tren en Atlacomulco llevaba el volumen de la música muy alto, afirman autoridades.

Chofer del autobús embestido por el tren que dejó 10 personas muertas, iba a exceso de velocidad y con el volumen alto, señalan autoridades.

Mario Rodríguez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Gustavo Alfredo “N”, operador del autobús de pasajeros que fue impactado por un tren en Atlacomulco y que dejó al menos 10 muertos y 62 heridos, podría no haber escuchado la locomotora porque llevaba la música muy alta.

El chofer fue detenido este domingo en el estado de Michoacán, en coordinación con autoridades locales, tras diversas investigaciones de gabinete.

Línea de investigación de la FGJEM

De acuerdo con testimonios recabados por la Fiscalía, el operador habría mantenido la música a un volumen excesivo, lo que le habría impedido escuchar el claxon del tren antes del impacto.

El accidente dejó un saldo de 10 fallecidos y 62 lesionados, de los cuales 55 fueron trasladados a distintos hospitales. Actualmente, una decena de personas sigue hospitalizada: siete en estado grave y tres con evolución favorable.

Proceso judicial contra el chofer

La FGJEM precisó que Gustavo Alfredo “N” enfrentará un proceso judicial en el distrito de El Oro por homicidio culposo y lesiones, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

