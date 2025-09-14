Rubén Rocha gobernador de Sinaloa llama a festejar el grito de Independencia, pero cada quien en su casa
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya suspende el festejo del grito de Independencia, solo habrá un acto protocolario
Este domingo, en un video publicado en redes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a los ciudadanos a festejar de manera particular, “cada uno en su hogar” la conmemoración del grito de Independencia, toda vez que el gobierno solo llevará a cabo “un acto cívico protocolario”.
“Como gobernador de Sinaloa honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra Independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las fuerzas armadas”.
Hizo un llamado a la comprensión de los ciudadanos:
“Apelo a la comprensión del ácido sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos”,
Y ofreció disculpas a los artistas que habían sido considerados en el programa de festejos: