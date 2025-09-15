Con la muerte de un migrante michoacano, inician redadas de ICE por fiestas patrias en Chicago: José Artemio Arreola

El migrante mexicano Silverio Villegas González murió mientras era detenido por agentes de ICE en Chicago, lo que ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos que denuncian un reinicio de redadas con uso excesivo de fuerza en Illinois, tal como compartió el director de Enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, José Artemio Arreola, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin. Migrante michoacano murió en operativo de ICE

El Consulado de México en Chicago confirmó la muerte de Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán, padre de dos menores y con más de 15 años trabajando en la ciudad como cocinero. De acuerdo con el director de Enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ECIDIR), los agentes de ICE no tenían orden de arresto y actuaron con violencia.

Videos difundidos contradicen la versión oficial de Migración, que aseguró que el migrante intentó arrollar a un agente. Testigos afirman que Villegas defendía su situación migratoria, ya que sus documentos habían sido gestionados por su abogado.

Redadas por festejos del 15 de septiembre en Illinois

Las acciones de ICE se intensificaron en Chicago con el inicio de las festividades del 15 de septiembre reportándose la detención de una pareja en Cesar, Illinois, donde los padres fueron arrestados y menores quedaron dentro de un vehículo. Incluso un festival en el centro de la ciudad fue suspendido.

El ECIDIR alertó que las redadas en Chicago son “dramáticas y escandalosas” y pidió a la comunidad migrante extremar precauciones en los próximos eventos conmemorativos de la Independencia de México.

