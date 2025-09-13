Claudia Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención de Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido en Paraguay.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena alias “El Abuelo”, señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora que opera en Tabasco.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la captura?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de redes sociales agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración por la detención de Bermúdez Requena vinculado con delincuencia organizada y señaló que la “estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán "N", vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

¿Cómo se logró la detención en Paraguay?

El presidente de Paraguay también se pronunció ante el hecho y mencionó que dieron un “golpe contundente al crimen organizado transnacional” y agradeció la coordinación de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México para lograr la captura de Bermúdez Requena, “uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional.



La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la… — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López era buscado por su presunta participación en actividades de narcotráfico y lavado de dinero en México.

