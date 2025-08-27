El Cártel de Sinaloa continúa operando a través de células delictivas, pese a detenciones de sus líderes: García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que el Cártel de Sinaloa esta mermado, pero no extinto, esto luego de las detenciones de sus fundadores, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No, no, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal o sea siempre ha habido varios líderes, es un cartel que tiene digamos como varias ramas. Una de ellas era Ismael “el Mayo” Zambada, el otro “El Chapo” Guzmán, después los hijos de “el Chapo”, está “el Guano” que también es hermano de “el Chapo”, otro Chapo, Isidro, es decir, no no no puede estar terminado el cartel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa, entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”. — Informó García Harfuch

Interrogado sobre una alianza entre “Los chapitos” con “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) García Harfuch respondió que hasta el momento no hay información que lo compruebe.

TE PUEDE INTERESAR Declaraciones de El Mayo Zambada no preocupan a la 4T: Ricardo Monreal

“No ha habido no ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de cártel Jalisco en Sinaloa; al momento todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa como para amedrentar o hacer creer que así está que había esta alianza. Al momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que hay una alianza”. — Contestó Harfuch

García Harfuch resaltó el reforzamiento de la seguridad que hay en Sinaloa y que se está dando de manera permanente.

“Es un reforzamiento y una estrategia que va cambiando constantemente para tener un reforzamiento permanente, ¿cómo? con incremento de operativos, incremento de operaciones, pero también trabajos con la policía estatal de proximidad social. La señora presidenta instruyó que enviáramos 100 patrullas a Sinaloa y se acaban de entregar el fin de semana pasado, 100 patrullas a Sinaloa y así constantemente estamos reforzando, más el personal de fuerzas especiales que llega del ejército de la secretaría de marina, etcétera”. — Explicò el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

SHN