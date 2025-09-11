Abuelita que salvó a su nieta de ser calcinada lucha por su vida

Alicia Matías Teodoro, es considerada una heroína al salvar la vida de su nieta. fue trasladada al Hospital Siglo XXI para su atención.

La explosión de una pipa con gas LP registrada en los límites de la CDMX y el Estado de México dejó un saldo de 15 personas lesionadas, quienes son atendidas en el Hospital Regional del IMSS Núm. 53, en el municipio de La Paz, entre ellas figuraba la señora Alicia Matías Teodoro, quien sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Este jueves, la abuela de una pequeña de 2 años a quien cubrió con su cuerpo para salvarle la vida, fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas a fin de ser atendida de una manera más expedita y la menor al Hospital General Siglo XXI.

En una fotografía que circula en redes sociales se aprecia el momento en que un policía auxilia a la mujer y carga a la menor, la señora Alicia tuvo el valor de salir de pie del incendio para ser asistida, sin embargo, es reportada por las autoridades en situación grave.

Clamor de la familia

Su hija pidió apoyo urgente a médicos y autoridades para salvarla:

“Por favor hagan todo lo que esté en sus posibilidades en salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí, que por favor la atiendan. Ella trabaja aquí, de checadora, precisamente en el lugar donde pasó el accidente. La niña estaba con ella, la estaba cuidando, es su abuelita... Tiene quemaduras en el 98% de su cuerpo. Alicia Matías Teodoro, aquí está en el Hospital, la Clínica 53”.

Respuesta oficial

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó en su cuenta de X que su administración está a disposición de los familiares de las víctimas y reiteró el apoyo de los servicios de emergencia en esta tragedia.

El caso de Alicia ha generado gran conmoción, pues su acto heroico evitó la muerte de su nieta, aunque ella permanece en estado crítico.

