¿Murió Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que la información difundida la noche de este jueves sobre las personas fallecidas en la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, se incluyó erróneamente el nombre de la señora Alicía Matías Teodoro.

Por lo anterior la mujer que protegió la vida de su nieta, menor de edad sigue con vida en estado de salud grave y recibe atención médica permanente.

La dependencia ofreció una disculpa a la familia ante la información emitida de manera errónea.

Fue durante las últimas horas del jueves que se infomó que Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de dos años en la explosión de una pipa del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, había perdido la vida.

Sin embargo, los familiares de Alicia Matías Teodoro desmintieron que la mujer había muerto y afirmaron que se encuentraba aún con vida, así lo reportó N+ durante la madrugada.

En el último corte, la dependencia informó que al momento se tienen ocho personas fallecidas.

Además, 55 personas heridas se encuentran internadas recibiendo atención médica en los diferentes hospitales de la Ciudad de México y Estado de México.

Por otro lado, 22 personas lesionadas ya fueron dadas de alta.

¿QUIÉN ES ALICIA MATÍAS TEODORO?

Una de las imágenes que causó más conmoción en esta tragedia, fue la de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que cubrió con su cuerpo y le salvó la vida a la pequeña Azuleth, durante la explosión.

La mujer fue captada en un video, caminando con su nieta en brazos, mientras ella mostraba visibles quemaduras en su cuerpo. Incluso, la mujer perdió su cabello durante la explosión.

En la grabación se puede ver que Alicia Matías, fue auxiliada por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), identificado como Sergio Ángel Soriano Buendía.

La abuelita trabaja como checadora en la base de unidades del transporte público de la ruta 71 en el CETRAM de Santa Martha Acatitla, en las inmediaciones donde ocurrió la tragedia.

Ella se dedica a cuidar a la menor, debido a que la mamá de la niña, quien es madre soltera, salE a trabajar todos los días.

La mujer de 49 años, resultó con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Magdalena de las Salinas.

El día de la tragedia, su hija le pedía a los médicos que hiciera todo lo posible por salvar a su mamá.

¿QUÉ HA PASADO CON LA PEQUEÑA?

La pequeña Azuleth, de 2 años, fue sometida a una cirugía por quemaduras de tercer grado en las extremidades y actualmente recibe terapia de oxígeno.