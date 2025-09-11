Un héroe sin capa: policía relata el rescate de una abuela y su nieta tras la explosión en Iztapalapa

El oficial de la Policía Bancaria e Industrial, Sergio Ángel Soriano, compartió el emotivo relato del rescate de una bebé y su abuela que resultaron lesionadas en la reciente explosión en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México. En el programa Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, señaló que es un acto heroico que, según él mismo, es la segunda vez que realiza en su carrera.

¿Cómo fue el rescate en la explosión del Puente de la Concordia?

El oficial Soriano, comisionado en el paradero de Santa Marta, describió el momento exacto en que escuchó una “fuerte explosión” que generó una llamarada de hasta 30 metros de altura. Su primera reacción fue desalojar a la gente, pero enseguida se dirigió al epicentro para buscar sobrevivientes.

En su carrera contra el tiempo, se encontró con la señora Alicia, una mujer de la tercera edad que cargaba a su nieta envuelta en una cobija. Al descubrir que la bebé estaba quemada, tomó a la pequeña y la trasladó con ayuda de su familia en motocicleta hacia un hospital, en un trayecto que describió como “eterno”. Minutos después, también rescató a la abuela y regresó al lugar para ayudar en la emergencia.

¿Qué motiva al oficial Sergio Ángel Soriano?

Conmovido y con la voz entrecortada, el oficial explicó que su vocación de servicio lo ha acompañado desde joven. Ha enfrentado casos de personas heridas y hasta intentos de suicidio, pero aseguró que nada se compara con la magnitud de lo ocurrido en el Puente de la Concordia.

Su acción lo ha convertido en un símbolo de valor y entrega, resaltando la importancia de la vocación de servicio y el espíritu de ayuda en las circunstancias más peligrosas.

