Buscan a Ana Daniela Barragán, la dueña del Iphone rescatado tras explosión de pipa en Iztapalapa; esperan pruebas de ADN para identificarla

Buscan a Ana Barragán, la dueña del Iphone rescatado tras explosión de pipa en Iztapalapa; esperan pruebas de ADN para identificarla

Uno de los casos que más virales se han hecho tras la explosión de una pipa de gas de este miércoles en Iztapalapa, es la de una joven que, hasta este jueves se encuentra en calidad de desaparecida y lo único que se encontró de ella, fueron sus pertenencias.

Se llama Ana Daniela Barragán, estudiante de Universidad y que al momento del accidente pasaba cerca del lugar, siendo una de las más de 90 víctimas.

Su nombre se hizo popular entre toda la tragedia, porque elementos de Protección Civil encontraron su celular, quemado de una parte, pero aún funcionando y de esa manera pudieron localizar a sus familiares para avisarles de la situación.

A pesar de esta acción y luz de esperanza, hoy, el panorama no luce tan alentado para Ana y oficialmente sigue en calidad de desaparecida, aunque hay indicios de dónde podría estar siendo atendida.

ESPERAN PRUEBAS DE ADN PARA IDENTIFICAR A ANA DANIELA BARRAGÁN

De acuerdo a NMAS, familiares de Ana Daniela se encuentran en el Hospital Rubén Leñero, donde se tiene información de una persona con sus características físicas, sin embargo, debido al grado de sus quemaduras, no ha podido ser identificada.

Se esperan pruebas de ADN para confirmar si se trata o no de Ana Daniela. Mientras tanto, el gobierno de la CDMX informó que hay tres personas que ya perdieron la vida y que tampoco han sido identificados. Dos de ellos hombres y una mujer.

UNAM, MAESTROS Y AMIGOS PIDEN AYUDA

Por otra parte, familiares, amigos, maestros y la misma UNAM han emitido comunicado solicitando ayuda, no solo para poder encontrar a Ana, sino para apoyar a los familiares, que pasan momentos complicados.

La joven estudia en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán y cursa la licenciatura de Ingeniería en Alimentos.

Buscan familiares a la joven Ana Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa Ampliar

Ana Daniela se dirigía a la universidad a bordo de un vehículo que funcionaba como Uber cuando ocurrió el accidente, que dejó más de 90 personas lesionadas y al menos 8 fallecidos.

Sus pertenencias, incluyendo un celular parcialmente calcinado, una credencial de la UNAM, cuadernos y maquillaje, fueron encontradas en la zona del accidente, lo que permitió a un elemento de Protección Civil, Francisco Bucio, contactar a sus familiares.