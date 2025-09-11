Aumenta a ocho el número de víctimas mortales por accidente de pipa en Iztapalapa

Aumenta el número de víctimas mortales por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, la empresa responsable responde. es a los que fueron trasladadas las víctimas

Luego del accidente registrado en Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, en donde una pipa de gas LP habría volcado y explotado a la altura de Puente de la Concordia, la cifra de víctimas mortales sigue en aumento.

Anoche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que eran 4 las personas fallecidas por el impacto del incendio provocado por la expansión del fuego.

Hoy, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó mediante una conferencia de prensa, que, hasta el momento, ocho personas han muerto por la explosión.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa respecto al percance en el Puente de la Concordia.

De acuerdo con la última información, las cifras del siniestro son:

94 heridos en total

8 fallecidos

22 en estado crítico

6 en situación grave

39 delicados

19 personas que ya han sido dadas de alta

Las autoridades capitalinas implementaron un módulo de atención a víctimas y sus familiares en las inmediaciones del sitio en donde ocurrió el siniestro, que dio alcance a 32 vehículos.

Personas cercanas al lugar en donde ocurrió el accidente afirman que en la zona del bajo puente habría personas en situación de calle que vivían ahí, otros más vendían diversos productos.

Familiares de las víctimas de este accidente continúan a la espera de información en los diversos hospitales a donde fueron trasladados sus familiares heridos. Tres personas continúan en calidad de desconocidos.

La fuga controlada por los bomberos impidió que la tragedia fuera mayor.

Propietarios de pipa responden

La empresa Silza, dueña de la pipa siniestrada, reconoció su responsabilidad en los hechos y afirmó que se activaron tres pólizas de seguro:

• Responsabilidad civil por el uso de gas.

• Seguro por conceptos de responsabilidad civil.

• Seguro por concepto de responsabilidad de transportistas.