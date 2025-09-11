Incendio por pipa de gas en Iztapalapa deja un milagro entre los escombros; Encuentran celular de joven accidentada y contactan a sus padres | VIDEO

La tarde de ayer se registró un fuerte incendio en las calles de la alcaldía Iztapalapa debido a una fuga de gas en una pipa que circulaba sobre el puente de La Concordia. Esto provocó que hubiera lo que hasta el momento se contabiliza con 4 fallecidos y poco más de 50 heridos.

Entre las personas heridas se encontraba una joven de nombre Ana Daniela, una joven estudiante de la universidad que desafortunadamente, resultó lesionada en dicho incidente. Sin embargo, entre los escombros y las pérdidas de todo tipo, personal de Protección Civil encontró sus pertenencias y lograron contactar a sus padres.

Aunque parezca difícil de creer, el celular y algunas pertenencias como credenciales de la joven, lograron mantenerse casi intactas, por lo que la gente de Protección Civil aprovechó para comunicarse con sus padres. En el video se puede observar y escuchar la llamada que tuvieron con la mamá de ana Daniela, quien se escuchaba un tanto preocupada y consternada sobre lo sucedido.

🇲🇽 | Personal de protección civil mexicana logra encontrar un teléfono entre los escombros y da aviso a los familiares de la víctima tras la explosión de un camión cisterna con gas en Iztapalapa.

pic.twitter.com/V0v1eLkpK1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 11, 2025

Mientras las autoridades de Protección Civil le brindan la información a la señora, otros agentes están con él ayudándole a mantenerse en contacto para poder tener las noticias de la universitaria. Finalmente, mientras le dan un poco de esperanza a los familiares, le informan que se mantendrán en contacto con ellos para brindarles la ayuda necesaria en ese momento tan crítico.

Definitivamente este gesto, fue una esperanza para todos los que desafortunadamente estuvieron en el momento del accidente de la pipa de gas. Aunque no hay más información sobre el estado de salud de Ana Daniela, se espera que ella esté con bien y haya logrado reunirse con sus familiares.

¿Qué pasó realmente en el accidente de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa?

De acuerdo con información de las autoridades, han reportado que realmente no ocurrió una explosión como se dice sino que, la pipa de gas tenía una fisura, por lo que al volcar en plena avenida, el gas comenzó a salirse sin medida, provocando que las llamas alcanzaran los alrededores y causando más de 50 heridos.

Aunque ya se han dado las listas oficiales de los nombres de las personas que tuvieron heridas y otros cuantos que desafortunadamente perdieron la vida, la información sigue en desarrollo. Así que te sugerimos que te mantengas al tanto de las páginas oficiales gubernamentales para cualquier actualización.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Policía rescata a bebé de la explosión de pipa en Iztapalapa; la mujer con la que iba sí sufrió quemaduras fuertes FOTO