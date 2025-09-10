Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa: Lista de hospitales a los que fueron trasladadas las víctimas

Autoridades del Gobierno de la CDMX reportan 57 personas lesionadas, 19 de ellas de gravedad, luego de la volcadura y explosión de una pipa de gas en Iztapalapa este miércoles 10 de septiembre.

Por su parte, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que la emergencia presuntamente derivó de la volcadura de una pipa de gas de 49 mil 500 litros.

En cuanto a los daños materiales por esta emergencia, 18 vehículos y una motoneta resultaron afectados por la explosión.

La Fiscalía inició una investigación por este hecho, para determinar con precisión la causa oficial del accidente.

El gobierno de la CDMX informó que las personas afectadas se encuentran en los siguientes hospitales:

HOSPITALES A LOS QUE FUERON TRASLADADAS LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

12 Hospital Juan Ramón de la fuente

9 Hospital Ampliación Emiliano Zapata

15 IMSS Los reyes La Paz

15 ISSSTE Morelos

1 ISSSTE Zaragoza

1 Rubén Leñero

5 Instituto Nacional de Rehabilitación

MARINA BRINDA APOYO EN EL ACCIDENTE DE LA PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

La Secretaría de Marina apoya en las labores de emergencia tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

En comunicado, la Armada de México informó que tras los hechos ocurridos en Iztapalapa, personal del Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) Marina se presentó el la zona para apoyar a los cuerpos de emergencia locales en las tareas de enfriamiento y sofocación del fuego.

“Asimismo, se apoyó con el traslado de personas lesionadas, en estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil. En el área se desplegó una pipa de agua del CUGAM para reforzar las acciones de control del incendio”, detalló la dependencia federal.