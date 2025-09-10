VIDEO Momento exacto de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; el fuego se extendió varios metros y alcanzó autos en movimiento

VIDEO Momento exacto de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

Se han dado a conocer los videos del momento exacto en el que la pipa de gas vuelca y segundos después explota, causando un grave accidente en Iztapalapa en la Ciudad de México este miércoles 10 de septiembre.

Fue poco después de las 14:00 Hrs cuando una fuerte explosión se escuchó en la zona de Santa Martha Acatitla, a la altura del Puente de la Concordia, causando daños en autos que se encontraban o pasaban cerca del lugar, así como casas y locales en los al rededores.

A través de redes sociales se han ido publicando diferentes videos del momento exacto en el que se da la volcadura del auto cisterna y su posterior explosión, levantando llamas que llegaron incluso hasta el segundo piso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Explosión de pipa en Puente de la Concordia: ¿Cuáles son los daños, víctimas y qué lo ocasionó? [VIDEO]

Hasta el momento, los dos videos más nítidos que se han publicado, son de personas que viajaban justo por el distribuidor vial, por encima del lugar del incidente. En uno de ellos se ve como el gas sale disparado con una gran nube blanca, para que después aparezca el fuego.

#Explosión de pipa de gas en el #PuenteDeLaConcordia, cerca del #Metro #SantaMarthaAcatitla (#Iztapalapa), #CDMX.



Se reportan 18 heridos, no hay fallecidos. Servicios de emergencia atienden la zona. 🚨



Fotos y videos: Redes sociales. (Se recomienda discreción) ⚠️ pic.twitter.com/5zg1JhG3X4 — Tres Tv México (@TresTvMexico) September 10, 2025

VIDEO DEL MOMENTO EXACTO DE LA EXPLOSIÓN

En otro, una mujer graba cómo las llamas se extienden tan alto y tan rápido, que casi alcanzan el camión en el que viajaba.

El periodista Carlos Jiménez también publicó videos de cámaras de seguridad al rededor del lugar de la volcadura, donde se puede observar que varios autos que pasaban por ahí, se vieron afectados directamente.

Incluida una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ya no pudo avanzar. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los Policías que viajaban en ella.

EL MOMENTO EXACTO de la EXPLOSIÓN

Así estalló la pipa de gas y se extendieron las llamas en @Alc_Iztapalapa@ClaraBrugadaM reportó q ya son 57 heridos, 19 de ellos de gravedad.@PabloVazC informó q los conductores salieron de sus unidades quemándose.



Detalles #C4ENALERTA pic.twitter.com/3vvyCkCS3f — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 10, 2025

TE RECOMENDAMOS LEER: Policía rescata a bebé de la explosión de pipa en Iztapalapa; la mujer con la que iba sí sufrió quemaduras fuertes FOTO

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE LA PIPA DE GAS QUE EXPLOTÓ HOY EN IZTAPALAPA

Este miércoles, alrededor de las 14:00 horas, se registró una fuerte explosión e incendio causados por la volcadura de una pipa de gas LP en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El accidente ocurrió cerca de la estación Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro CDMX, lo que generó pánico entre los transeúntes y usuarios del transporte público. El fuego se propagó rápidamente, afectando al menos 18 vehículos y una motoneta, y causando quemaduras a personas cercanas, incluyendo peatones y conductores.

La causa principal fue la volcadura del vehículo cisterna, que transportaba gas LP, lo que provocó una fuga y posterior ignición. De acuerdo a cifras oficiales del gobierno de la CDMX, fueron 57 las personas afectadas de las cuales 19 de ellas se reportan como graves.