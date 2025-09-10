Policía rescata a bebé de la explosión de pipa en Iztapalapa; la mujer con la que iba sí sufrió quemaduras fuertes FOTO

Luego de la explosión de una pipa de gas este miércoles en Iztapalapa, en la zona de Santa Martha Acatitla, a la altura de Puente de la Concordia, se reportó de manera oficial la cifra de 57 personas lesionadas.

Entre ellas hay dos menores de edad y uno más que evitó la tragedia gracias a la heroica acción de un Policía de la Ciudad de México, que, presuntamente y de acuerdo a imágenes publicadas en redes sociales, le salvó la vida al menor en medio del fuego.

La cuenta de la periodista, Janeth León, publicó la fotografía de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana saliendo del lugar de los hechos con un bebé en brazos, aparentemente sin lesiones, y una mujer que sí presentaba quemaduras de gravedad.

TE RECOMENDAMOS LEER: Nepal en crisis: Incendian casas de políticos, el aeropuerto cierra y renuncia el primer ministro; Te contamos qué está pasando

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de estas dos personas, pero se sabe que tanto la mujer como el menor fueron trasladados al Hospital Zaragoza.

Un policía de la @SSC_CDMX rescató a un bebé durante la explosión de una pipa en #SantaMartha. Entre llamas y caos, el agente logró ponerlo a salvo. Acto de valentía que refleja el compromiso de quienes protegen la vida. #CDMX #Explosión pic.twitter.com/1PY1IYX8a7 — Janeth León M (@janethleontv) September 10, 2025

CIFRAS OFICIALES DE LA EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

Minutos después del accidente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó al lugar del accidente y habló con la prensa para dar cifras oficiales del siniestro.

En total se han contabilizado 57 lesionados tras la explosión, 19 de ellos en estado grave y que ya han sido trasladadas a diferentes hospitales de la CDMX.

Informo que, por la volcadura de la pipa en Puente de la Concordia, el incendio que provocó y su onda expansiva, tenemos al momento 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves. No tenemos hasta ahora registro de personas fallecidas.



Vamos a apoyar a las y los… pic.twitter.com/XIcYjurn0J — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 10, 2025

TAMBIÉN PUEDES LEER: Explota pipa de gas en Santa Martha, Iztapalapa; hay varias personas lesionadas VIDEO

ASÍ FUE EL ACCIDENTE QUE PROVOCÓ LA EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:20 horas, se registró una fuerte explosión e incendio causados por la volcadura de una pipa de gas LP (con capacidad para 49,500 litros) en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El accidente ocurrió cerca de la estación Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro CDMX, lo que generó pánico entre los transeúntes y usuarios del transporte público. El fuego se propagó rápidamente, afectando al menos 18 vehículos y una motoneta, y causando quemaduras a personas cercanas, incluyendo peatones y conductores.

La causa principal fue la volcadura del vehículo cisterna, que transportaba gas LP, lo que provocó una fuga y posterior ignición. Algunos reportes iniciales mencionaron hasta tres pipas involucradas, pero las autoridades confirmaron que el foco principal fue una sola unidad, aunque el incendio se extendió a otras áreas.