CUAJIMALPA: ¿Qué Artistas Estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y donde ver EN VIVO

El 15 de septiembre es una celebración para México inigualable pues en esta fecha pero de 1810, Miguel Hidalgo le dio la independencia al país del Virreinato Español. Es por eso que se celebra en grande y la alcaldía Cuajimalpa lo sabe, así que te dejamos todo lo que tendrán en este lugar para celebrar la Independencia de México.

¿Qué artistas se presentarán en la alcaldía Cuajimalpa este 15 de septiembre 2025?

Otra de las alcaldías que celebrarán a lo grande este 15 de septiembre será Cuajimalpa, que tendrá la celebración más esperada, y es que entre los artistas que se presentarán en este concierto gratuito son:

Los dinamiteros de Colombia

Estrellas Andinas

Banda Zorro

Toño Lizárraga

El evento comenzará a partir de las 18:00 hrs y finalizará con el grito de Independencia a cargo del alcalde Carlos Orvañanos seguido de un show de fuegos artificiales que seguramente, iluminarán toda la demarcación.

Cuajimalpa 15 de septiembre

¿Habrá otras actividades por el grito de Independencia y por dónde verlo en vivo?

La respuesta es sí, además de que será un ambiente completamente familiar, los y las asistentes podrán disfrutar de:

Antojitos típicos

Bebidas tradicionales

Fuegos artificiales

Así que si no quieres salir tanto de casa, puedes aprovechar este 15 de septiembre en la alcaldía Cuajimalpa y disfrutar de una noche 100% mexicana. Aún las autoridades correspondientes no han dado a conocer dónde se transmitirá el evento, pero te sugerimos seguir las redes oficiales para tener cualquier actualización.

¿Qué calles estarán cerradas por el 15 de septiembre en la alcaldía Cuajimalpa?

Hasta el momento no se sabe qué calles estarán cerradas por el 15 de septiembre, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los canales oficiales para saber más al respecto.

Asimismo, hay distintas rutas para llegar a la alcaldía, como:

Ruta 116 RTP

Ruta 22A autobuses

