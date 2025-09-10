TLALPAN: ¿Qué artistas estarán el 15 de septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

En el pulso vibrante de la Ciudad de México, donde la historia se entreteje con la cotidianidad, la alcaldía Tlalpan se prepara para encender su espíritu independentista este 15 de septiembre. Como cada año, esta demarcación sureña, la más extensa y boscosa de la capital, transforma sus plazas y centros culturales en escenarios de celebración colectiva por el aniversario del Grito de Dolores. Bajo la administración de la alcaldesa Alfa González, los festejos prometen una cartelera diversa que fusiona tradición, cultura y diversión familiar, con énfasis en la accesibilidad y la sostenibilidad.

En un México que navega entre el orgullo patrio y los retos modernos, Tlalpan invita a sus habitantes y visitantes a revivir el “¡Viva México!" en medio de su patrimonio natural y arquitectónico, que arrancará por la noche y culminará con el icónico Grito de Independencia a medianoche. Este 2025, los festejos se centran en la Plaza Cívica de Tlalpan, un punto de encuentro en el que buscarán integrar a todas las edades y comunidades. La alcaldía ha invertido en medidas de seguridad para el bienestar de las familias que se den cita a dicho evento.

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA ALCALDÍA TLALPAN?

La programación organizada por la Dirección de Cultura de Tlalpan en colaboración con el Gobierno de la CDMX, que está lista para bailar, cantar y celebrar la patria en grande, tendrá en su cartelera artística a Alberto Barros, Víctor García, Regina Orozco, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich. Los festejos comenzarán a partir de las 17:00 horas.

¿DÓNDE DAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA ALCALDÍA TLALPAN?

La cartelera en Tlalpan no es solo un desfile de eventos; es un espejo del México contemporáneo, donde la tradición se adapta a la diversidad y la sostenibilidad. Con accesos gratuitos en Calle Moneda 1, Tlalpan Centro I, CDMX.

CALLES CERRADAS Y ALTERNATIVAS PARA LLEGAR A LA ALCALDÍA TLALPAN

Con el fin de preparar y celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2025 en la explanada de la Alcaldía Tlalpan, se implementarán cierres viales temporales en las inmediaciones para garantizar la seguridad y el flujo de los eventos culturales y artísticos, que contarán con las presentaciones como las de Víctor García y Regina Orozco, y el grito oficial alrededor de las 22:00 horas. Estos cierres forman parte de las medidas estándar para fiestas patrias en las alcaldías de la CDMX, similares a las reportadas en años previos.

Los cierres se concentran en el centro de Tlalpan y afectarán principalmente las vialidades aledañas a la explanada:

Calle 10 (entre avenidas principales como Calzada de Tlalpan y División del Norte )

(entre avenidas principales como y ) Calles aledañas a la explanada: Incluyendo accesos directos a Plaza de la Constitución , como partes de Moneda , Tlacoquemecatl y calles transversales en Tlalpan Centro .

, como partes de , y calles transversales en . Calzada de Tlalpan (tramos locales cerca del centro): Posibles restricciones viales parciales en intersecciones cercanas, como con División del Norte o Insurgentes Sur, para controlar el flujo de peatones y vehículos durante la noche.

Estos cierres viales son para priorizar el espacio peatonal y evitar congestiones, con vallas y elementos de seguridad desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).