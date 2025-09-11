ÁLVARO OBREGÓN: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

Este lunes, la pachanga para celebrar la Noche Mexicana por los festejos patrios viene con todo y música en vivo para ponerle sabor a la fiesta. Y es que la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, ya tiene preparado todo para que lo único que tengas que hacer sea lanzarte a bailar y festejar.

A través de sus redes sociales, la alcaldía dio a conocer la cartelera completa de artistas y agrupaciones que se encargarán de poner el ambiente este 15 de septiembre.

Los artistas que se presentarán el 15 de septiembre en Álvaro Obregón

En primer lugar está Yaguarú, una agrupación de cumbia mexicana originaria del Estado de México. También participará La Orquesta Típica. Además, habrá una presentación de ballet folklórico para quienes disfrutan de lo tradicional, y por supuesto, La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Ximena García, una de las agrupaciones más queridas por muchos mexicanos.

Pero eso no es todo porque también habrá mariachi para los que quieren cantar a todo pulmón, y también llegará La Trouppe con su Fandango Truppetero, un espectáculo familiar con títeres, payasos y música mexicana.

¿Dónde y a qué hora es el evento?

La celebración arrancará a partir de las 2:00 de la tarde en Calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Aunque no se ha detallado si el evento se transmitirá en vivo a través de redes sociales, lo mejor es mantenerse al tanto en los canales oficiales de la alcaldía.

Calles cerradas en Álvaro Obregón por fiestas patrias

Como era de esperarse, las autoridades ya adelantaron que habrá cierres viales, principalmente en Calle 10, desde el viernes 12 y hasta el martes 16 de septiembre. Por ello, han llamado a los vecinos y asistentes a tomar precauciones, ya que esta vialidad permanecerá cerrada entre Calle Canario y Batallón de San Patricio durante los festejos patrios.

