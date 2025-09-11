AZCAPOTZALCO: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

La alcaldía Azcapotzalco ya tiene música, baile y prepara un desfile para celebrar las fiestas patrias.

Ya huele a fiesta porque este 15 de septiembre, no habrá lugar en la Ciudad de México donde no esté el ambiente patrio, y Azcapotzalco no será la excepción. La alcaldía, que se hace llamar “el bastión de la patria”, ya tiene una cartelera de artistas invitados para ponerle ritmo a los bailes del Día de la Independencia.

Cartelera musical por las fiestas patrias en Azcapotzalco

El plato fuerte de la noche será Willie González, un cantautor puertorriqueño, quien encabeza la lista de invitados. Junto a él, se presentará Pequeños Musical, la popular banda de regional mexicano que promete levantar el ánimo desde las 20:00 horas. Por cierto, también actuarán en Xochimilco un par de días antes.

La fiesta no termina ahí porque también estará la agrupación de son jarocho Siquisirí, un clásico mariachi que nunca puede faltar, y varios sonideros. Entre ellos Sonido Ely Fania, Sonido Cien Fuegos, Sonido Tremendo, Sonido Gato de Oro, Sonido Son de Cartagena y Sonido Súper Dengue.

Y para cerrar con broche de oro, Mariachi Viajeros acompañará con la voz de “El Jilguero” a partir de las 22:30 horas.

Horarios y lugar del evento

El bailongo arrancará desde las 3 de tarde en la explanada de la alcaldía. Y el clásico Grito de Independencia será a las 10 de la noche, seguido de las presentaciones que mantendrán viva la fiesta.

Asimismo, si no puedes ir al evento, puedes mantenerte pendiente de las actualizaciones de las autoridades de la demarcación en caso de que las presentaciones se transmitan en vivo.

El desfile de independencia en Azcapotzalco

Azcapotzalco también tendrá su tradicional desfile, que las autoridades locales han descrito como el más grande de la CDMX después del Zócalo. En ocasiones anteriores se contó con la participación de hasta 18 mil personas, entre autoridades, estudiantes, cuerpos de emergencia y organizaciones comunitarias.

Ante esto, se prevé el cierre de algunas vialidades, sin embargo, las autoridades aún no han detallado cuáles serán.

